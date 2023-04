'Feyenoord heeft van alle clubs de grootste kans op eindzege Europa League'

Feyenoord wordt door het datamodel van FiveThirtyEight gezien als favoriet om de Europa League te winnen. Na de 1-0 zege op AS Roma wordt de kans op een eindzege ingeschaald op 21 procent, waarmee Feyenoord clubs als Manchester United (18 procent) en Juventus (17 procent) voorblijft.

In het datamodel van FiveThirtyEight, een website die vooral bekendstaat om voorspellingen van Amerikaanse verkiezingen, spelen twee componenten een belangrijke rol: de kwaliteit van een ploeg (gebaseerd op de rating in de eigen Soccer Power Index) en de mogelijke route naar de eindzege. Feyenoord wordt niet gezien als de sterkste overgebleven ploeg, maar wel als de ploeg die de grootste kans heeft om op 31 mei met de beker in de hand te staan.

Daar zijn enkele redenen voor. Allereerst heeft Feyenoord na de 1-0 zege op AS Roma van alle clubs de grootste kans (68 procent) om de halve finale te bereiken. Dan is de eindzege al een stuk minder ver weg. De kans op een finaleplek voor Feyenoord is op dit moment 40 procent. Het datamodel neemt in overweging dat Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis de tegenstander zal zijn in een eventuele halve finale.

Tegen Union wordt Feyenoord zeer kansrijk geacht, want Union is op de Soccer Power Index de 'slechtste' club die nog in de Europa League zit. Tegelijkertijd wordt Leverkusen iets sterker geacht dan Feyenoord (score van 76,9 voor Leverkusen, tegenover een score van 76,1 voor Feyenoord). De scores op de Soccer Power Index worden voortdurend bijgewerkt aan de hand van alle wedstrijden die de clubs spelen en kunnen dus anders zijn op het moment dat ze elkaar zouden treffen.

Op dit moment zou Leverkusen echter de favoriet zijn in een halve finale tegen Feyenoord, terwijl Feyenoord in een finale tegen Manchester United ook de underdog zou zijn. In die zin valt er dus een en ander af te dingen op de favorietenrol, maar tegelijkertijd is die positie een teken dat Feyenoord serieus wordt genomen als kanshebber op de trofee.