Portugal reageert: 'Nederland zou zich moeten schamen'

In Portugal zijn de druiven zuur na de ontknoping van de coëfficiëntenstrijd met Nederland. Sinds donderdagavond is Nederland verzekerd van twee directe Champions League-tickets in het seizoen 2024/25. Dat nieuws is ook opgepikt door kranten als Record en A Bola. Hun lezers laten via sociale media weten hoe ze tegen de strijd aankijken.

"Dit zullen we nooit meer herstellen, zolang er niets verandert aan de puntentelling", voorspelt een voetbalvolger op de Facebook-pagina van A Bola. "Benfica, FC Porto en Sporting Portugal zullen nooit in de Conference League spelen en SC Braga zal dat alleen doen als ze een verschrikkelijke groepsfase draaien in de Europa League, zoals dit jaar, maar dat gebeurt niet vaak. De Nederlanders zullen misschien niet goed presteren in de Champions League, maar het zou me niet verbazen als ze voortdurend afdalen naar de Europa League en Conference League, waar ze ver kunnen komen."

Artikel gaat verder onder video

In Portugal wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar de clubs uit de top vier, die bestaat uit Benfica, FC Porto, SC Braga en Sporting Portugal. "De vijfde en zesde clubs zijn het probleem. Clubs als Boavista en Vitória SC zouden moeten opstaan. Waar zijn ze?!" Een lezer van de krant Record is het daarmee eens. "Het probleem ligt niet bij de grote drie. Het probleem is dat andere clubs, behalve Braga, nul punten pakken. Daar maakt Nederland het verschil, want in de Champions League schakelde Benfica vorig seizoen zowel PSV als Ajax uit."

Volgens een volger van A Bola ligt de schuld niet alleen bij Portugese clubs. "De UEFA treft ook enige blaam, door beide competities dezelfde score te geven. De Champions League zou altijd waardevoller moeten zijn dan de Europa League." Record heeft ook een artikel gewijd aan de video van de Eredivisie, met Khalid Boulahrouz in de hoofdrol. Die video zorgt voor enkele sneren in de reacties onder het artikel.

"Een land met een grotere bevolking en vijf keer ons BNP zou zich moeten schamen dat het zo lang achter ons stond", klinkt het bijvoorbeeld. Of: "Terwijl wij overwinningen op de Nederlanders vieren op het veld, vieren zij dat ze ons gepasseerd zijn op de UEFA-ranglijst. Zover ik me kan herinneren hebben we drie of vier keer gespeeld tegen hun nationale ploeg en wonnen we iedere wedstrijd. Dat is wat ertoe doet voor mij."

Bij sommigen leeft de hoop dat de situatie snel zal kantelen. "Wanneer Feyenoord, AZ en PSV in de Champions League gaan spelen, gaan we ze snel weer passeren. Dit is maar voor een of twee seizoenen zo."