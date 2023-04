Historische avond: Nederland schudt Portugal af en grijpt tweede Champions League-ticket

De kogel is door de kerk: Nederland levert in het seizoen 2024/25 (minstens) twee deelnemers aan de Champions League. Na de uitslagen van donderdagavond kan Portugal de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst niet meer overnemen van Nederland.

Nederland lag al maandenlang op koers om Portugal definitief van zich af te schudden. Vorige maand kon de genadeklap nog niet worden uitgedeeld, omdat Sporting Portugal ten koste van Arsenal doorging in de Europa League. Het was voor Portugal uitstel van executie. Na de 0-2 nederlaag van Benfica tegen Inter in de Champions League op dinsdag werd de situatie nog minder rooskleurig voor de Portugezen.

Feyenoord zette Nederland op het juiste spoor via een 1-0 overwinning op AS Roma in de Europa League. Daarna verloor AZ van Anderlecht (2-0) in de Conference League, maar doordat Sporting Portugal in de Europa League onderuitging bij Juventus (1-0), is Nederland niet meer te achterhalen. De nummers één en twee van het seizoen 2023/24 zullen dus de Champions League ingaan, terwijl de nummer drie zich via de voorrondes mag proberen te plaatsen.

De coëfficiëntenranglijst:

5. Frankrijk - 60,997

6. Nederland - 59,300

7. Portugal - 56,049

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)