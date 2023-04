'Feyenoord identificeert Amerikaan als mogelijke opvolger van Lutsharel Geertruida'

Feyenoord heeft volgens Corriere dello Sport zijn oog laten vallen op Bryan Reynolds. Er zou rond de heenwedstrijd van de Rotterdammers tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League informeel gesproken zijn over een mogelijke overstap van de 21-jarige rechtervleugelverdediger.

Algemeen directeur Dennis te Kloese zou dat gesprek hebben gevoerd met Tiago Pinto, de algemeen directeur van de Italianen, en Chris Megaloudis, de zaakwaarnemer van Reynolds. Dat Feyenoord verschillende opties verkent, heeft te maken met het feit dat er in De Kuip rekening wordt gehouden met een zomers vertrek van Lutsharel Geertruida.

De 22-jarige Geertruida verlengde in maart zijn contract weliswaar tot de zomer van 2025, maar een transfer is daarmee niet uitgesloten. Reynolds zou door Feyenoord worden beschouwd als potentiële opvolger van de multifunctionele verdediger. De Amerikaan staat sinds begin 2021 onder contract bij Roma, maar is er nog niet doorgebroken.

Reynolds wordt dit seizoen door Roma verhuurd aan Westerlo, waarvoor hij tot nu toe 26 officiële wedstrijden heeft gespeeld. In de huurovereenkomst is een koopoptie van zeven miljoen euro opgenomen, waardoor de Belgen hem aan het seizoen definitief kunnen inlijven. Naast Feyenoord zou Reynolds ook bij onder meer Galatasaray op de radar staan.