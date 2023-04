Feyenoord moet mogelijk wachten op huldiging: 'Dat zou voor de club het beste zijn'

Feyenoord wordt bij een mogelijk kampioenschap in de volgende speelronde niet meteen gehuldigd. De Rotterdammers kunnen de klus volgende week zondag klaren, maar zijn dan afhankelijk van achtervolger PSV. Bij Voetbalpraat van ESPN wordt de beslissing van de gemeente Rotterdam besproken.

"Er is heel veel als", vertelt Mario Been over de huldiging. "PSV moet eerst puntenverlies lijden op bezoek bij Sparta. En daarna moet Feyenoord zelf ook nog eens winnen bij Excelsior en dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Ik denk dat het voor Feyenoord het beste zal zijn, mochten ze kampioen worden, dat het in thuiswedstrijd tegen Go Ahead is. Dan heeft de gemeente voldoende tijd om alles te organiseren. Er is gewoon teveel als rond de wedstrijd tegen Excelsior. Maar ik weet uit betrouwbare bronnen dat de Coolsingel al een tijdje schoon is geveegd."

Artikel gaat verder onder video

Marciano Vink denkt op zijn beurt dat het de Rotterdammers niet zoveel uitmaakt als het feest met de supporters op de Coolsingel een weekje wordt uitgesteld. "Voor beiden valt er wat te staan. Er staat me nog iets bij van FC Twente, dat Theo Janssen uit een bus viel. Dat soort verhalen zijn natuurlijk ook prachting. Wij werden met Ajax kampioen bij NEC. Die terugrit was ook legendarisch. In je eigen stadion kampioen worden is mooi, maar zo snel mogelijk dat ding binnen hebben is het allermooiste. En dan vier je het een week later, dat is ook prima."

Feyenoord heeft nog vier wedstrijden te spelen en staat acht punten voor op PSV. De ploeg van trainer Arne Slot speelt volgende week zondag uit tegen Excelsior. Als achtervolger PSV een dag eerder punten verspeeld op bezoek bij Sparta, heeft Feyenoord aan drie punten genoeg voor de titel. Anders kunnen de manschappen van Slot de klus een week later klaren in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Daarna wachten voor Feyenoord nog twee duels. De competitie wordt afgesloten met een bezoekje aan FC Emmen en een thuiswedstrijd tegen Vitesse.