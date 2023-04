'Feyenoord wil kapers te snel af zijn en contract sterkhouder spoedig verlengen'

Mats Wieffer is in korte tijd een onmisbare speler geworden bij Eredivisie-koploper Feyenoord. De middenvelder, die in de zomer overkwam van buurman Excelsior kent een stormachtige ontwikkeling en die prestaties blijven niet onopgemerkt. Wieffer ligt in Rotterdam-Zuid nog vast tot de zomer van 2026, maar Feyenoord wil volgens 1908.nl dit contract zo spoedig mogelijk openbreken.

Een mogelijke reden hiervoor is dat Feyenoord in de zomer niet meteen weer afscheid wil nemen van Wieffer. De Tukker werd onlangs nadrukkelijk in verband gebracht met een zomerse overstap naar SS Lazio. De Italianen waren zelfs aanwezig op de tribune om Wieffer van dichtbij te bekijken. Mede daardoor wil Feyenoord de middenvelder tot medio 2027 in de Kuip houden.

Stijgende marktwaarde

Wieffer kwam in de zomer voor iets meer dan een half miljoen euro over van Excelsior. Zijn huidige marktwaarde is sindsdien enorm omhoog geschoten en wordt geschat op zo’n zeven miljoen euro. Wieffer maakte afgelopen interlandperiode zijn debuut voor het Nederlands elftal, dus de verwachting is dat zijn waarde alleen nog maar zal toenemen.

Na een stroeve start is Wieffer zoals gezegd een bepalende speler geworden in de formatie van Feyenoord. De koploper van de Eredivisie was in de winterstop druk bezig met de komst van Ramiz Zerrouki, maar het is voor de Rotterdammers misschien maar goed dat die deal niet is doorgegaan. Wieffer blinkt wekelijks uit en kwam tot dusverre 28 keer in actie. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en vijf assists.