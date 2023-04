Genee staat plots op van zijn stoel en rent weg bij Vandaag Inside

Opvallende beelden uit de uitzending van Vandaag Inside. Presentator Wilfred Genee staat plots op en rent naar de nabijgelegen studio van Veronica, waar Wim Kieft en Kees Jansma de wedstrijd tussen Anderlecht en AZ bekijken. Genee wil weten hoeveel het staat en krijgt een teleurstellend antwoord: 1-0 voor Anderlecht.

Met zijn actie stak Genee de draak met zichzelf. Hij was immers de presentator bij Veronica rondom de wedstrijden van Feyenoord en AZ, omdat Hélène Hendriks wegens persoonlijke omstandigheden afwezig was. Genee moest tijdens de wedstrijd van AZ naar de studio van Vandaag Inside gaan om dat programma te presenteren, en besloot tijdens Vandaag Inside dus even terug te keren in de Veronica-studio.