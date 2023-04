Getafe deelt plaagstoot uit aan Xavi: 'Investeer wat meer in zonnebrand'

Getafe heeft humoristisch gereageerd op de uitlatingen van Xavi over de problemen van FC Barcelona met het veld en de zon. De Catalanen speelden zondag doelpuntloos gelijk tegen de Madrileense ploeg en de hoofdtrainer van Barça was niet blij met de droogte en hardheid van het veld.

De trainer van FC Barcelona klaagde zondag op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Getafe over de slechte kwaliteit van het veld. Ook was zijn ploeg niet gewend om in de zon te spelen, vertelde Xavi na het puntverlies.

Getafe-trainer Quique Sanchez Flores kon het niet laten om te reageren op de uitlating van collega Xavi. “We hebben niet op platgetrapte aarde gespeeld”, vertelt de oefenmeester. “Het was een prachtige grasmat. Of het binnen de regelgeving was? Het is net als de Formule 1. Er zijn harde, zachte en medium-banden.”

De coach van Getafe suggereerde ook nog dat FC Barcelona misschien wat meer had moeten investeren in zonnebrand. Dit was naar aanleiding van het beklag van Xavi over het spelen in de felle zon. Getafe ging op social media nog een stapje verder in de zonnebrand-kwestie door de vraag te stellen: Team Nivea of Team Aftersun?