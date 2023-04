'Geweldige' Ten Hag oogst lof van Fred: 'Hij hielp ons altijd op het veld'

Erik ten Hag doet het volgens Fred goed bij Manchester United en de Braziliaan merkt dat de Nederlandse trainer veel impact heeft op de kleedkamer. Onder Ten Hag is de middenvelder weer in vorm geraakt en daar heeft de coach ook een belangrijke rol in.

De spelers waren niet verrast met deze aanpak van de trainer en hadden hun huiswerk al goed gedaan. “Hij heeft een enorme impact gehad op de kleedkamer”, vertelt Fred in gesprek met UEFA TV. “Voor zijn komst waren we ons bewust van de kwaliteit van zijn werk, zijn tijd bij Ajax en hun speelstijl. Natuurlijk kost het tijd om je aan te passen aan een nieuwe manager, maar hij heeft ons allemaal op het veld geholpen en ideeën gepresenteerd over hoe te werken. Hij is een geweldige manager en we zijn erg blij dat hij hier is.”

Artikel gaat verder onder video

De komst van Ten Hag betekende een hele andere stijl van werken en het heeft wel tijd gekost om dat volledig te implementeren. “Elke manager heeft zijn manieren en eisen, wij moeten ons aanpassen aan hun stijl. Het is niet makkelijk; het gebeurt niet van de ene op de andere dag. Maar geleidelijk aan begonnen we te begrijpen wat hij wilde. Beetje bij beetje pasten we ons aan en oefenden we op het veld de dingen die hij van ons had gevraagd en dit leidde tot verbeteringen in het team.”

Alles valt of staat met resultaten in het voetbal, ook de sfeer. “Vorig seizoen boekten we geen resultaten op het veld en dat had natuurlijk een negatieve invloed op de sfeer in de kleedkamer. De start van dit seizoen was vergelijkbaar. We verloren onze eerste paar Premier League-wedstrijden en dat kwam de sfeer niet ten goede. Maar naarmate we begonnen te winnen, werd de stemming beter. We hebben ook een paar nieuwe spelers erbij gehaald, sterke karakters. Er is zeker een verschil in de kleedkamer”, sluit Fred af.