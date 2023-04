'Gewilde Rensch op radar van Engelse grootmachten, Ajax wil contract openbreken'

Devyne Rensch heeft zich in de kijker gespeeld bij de top van de Premier League. De Ajax-rechtsback zou bij zowel Liverpool als koploper Arsenal op de radar zijn verschenen, meldt AjaxShowtime. De Amsterdammers willen Rensch echter maar wat graag binnenboord houden en proberen daarom zijn huidige contract open te breken.

Rensch ligt nog tot de zomer van 2025 vast bij de huidige nummer twee van de Eredivisie en Ajax wil de verdediger graag nog langer in de Johan Cruijff Arena behouden. De twee Engelse grootmachten zullen dus sowieso met de portemonnee op tafel moeten komen wil Ajax de onderhandelingen aangaan.

De twintigjarige rechtsback annex centrale verdediger werd in 2020 uitgeroepen tot het Talent van de Toekomst. Daarna kende hij een stormachtige ontwikkeling en debuteerde in datzelfde jaar in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Mede door een blessure van Noussair Mazraoui werd Rensch voor de leeuwen gegooid. Dit seizoen is hij de eerste keus en kwam hij tot 31 wedstrijden waarin hij drie keer scoorde.

Blessure

De afgelopen weken kwam Rensch niet in actie wegens een bovenbeenblessure die hij halverwege maart opliep. Mede daardoor kon hij niet in actie komen tijdens de ontmoetingen met Feyenoord en moest hij de interlandwedstijden bij (Jong) Oranje aan zich voorbij laten gaan. De blessure van Rensch is naar verluidt niet ernstig, maar het is nog onzeker of de verdediger aanstaande wedstrijden al in actie kan komen.