Heitinga verklaart: 'Er was een Zoom-persconferentie, ik gaf antwoord'

John Heitinga heeft er niet bewust voor gekozen om een 'bommetje' te laten vallen voorafgaand aan De Klassieker. De trainer van Ajax zei dinsdag dat hij snel duidelijkheid wil hebben over zijn eigen toekomst en de invulling van de positie van technisch directeur.

"Ik gaf gewoon antwoord op vragen", legde Heitinga woensdagavond bij ESPN uit voor de aftrap van het bekerduel met Feyenoord. "Er was een Zoom-persconferentie, er werden wat vragen gesteld en daar gaf ik antwoord op." Heitinga denkt dat zijn boodschap intern wordt gedeeld. "Ik ben ervan overtuigd dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt."

"Ik denk dat het belangrijk is voor mij en de spelers om verder te kunnen. 28 juni begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen al", zei hij. "Ik heb antwoord gegeven op de vragen, laten we ons nu focussen op de wedstrijd." Heitinga denkt niet dat zijn spelers beïnvloed worden door de onrust. "Ik heb niet het idee dat ze daar nu mee bezig zijn."

Heitinga ging ook in op zijn opstelling tegen Feyenoord. Waarom krijgt Youri Baas de voorkeur boven Jorrel Hato op de linksbackpositie? "Jorrel deed het tegen De Graafschap erg goed. Youri is een tijdje geblesseerd geweest. Het is een concurrentiestrijd en het is wel een overweging geweest om met Jorrel te starten", liet de trainer erover los.

