Hélène Hendriks en Johan Derksen zijn het eens: keuze bij Ajax - PSV onbegrijpelijk

Johan Derksen en Hélène Hendriks snappen weinig van de keuze van Ruud van Nistelrooij om Joël Drommel te laten keepen in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De 'bekerkeeper' krijgt de voorkeur boven Walter Benítez. Op de persconferentie van vrijdag zei Van Nistelrooij dat hij niet heeft getwijfeld over die keuze.

"Wat ik raar vind, is dat Drommel in de basis staat. Dat vind ik echt vreemd", reageert Hendriks bij Vandaag Inside. "Het is voor PSV een superbelangrijke prijs. Dan denk ik: ga dan gewoon met de beste elf spelen. Niet omdat je het een keer hebt bedacht de reservekeeper laten spelen."

Derksen noemt het besluit 'onprofessioneel'. "Die Drommel is te licht bevonden omdat hij door persoonlijke fouten veel punten verloren heeft. Ruud heeft beloofd dat hij mag keepen in de beker, maar het is voor zowel Ajax als PSV de enige manier om het seizoen te redden. Als die Drommel een fout maakt, is Ruud een beginnend coach die nog stomme fouten maakt."

"Ook tegenover je club en de spelers die hier geld mee verdienen kun je dit eigenlijk niet maken. Je moet het beste elftal neerzetten in zo’n finale", vindt Derksen. "Veel clubs stellen de reservekeeper op in de bekerwedstrijden. Maar in een finale zijn de belangen zo groot. Financieel, naar je supporters toe, maar ook naar je spelers toe. Dan moet Drommel ook een professional zijn en accepteren dat hij op de bank zit. Ze vinden die andere keeper niet voor niets beter toch? Ik vind het een hele slechte beslissing."