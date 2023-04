'Honderden Feyenoord-fans naar Rome, harde kern uitgenodigd door ultras Napoli'

Bij supportersvereniging FSV De Feijenoorder kunnen ze lastig inschatten hoeveel fans er donderdag toch in Italië zullen zitten. Lokale autoriteiten zijn bang dat er veel Feyenoord-fans alsnog naar Rome afreizen om daar onder andere op te trekken met de harde kern van Napoli. Dat meldt het Italiaanse Il Messaggero althans.

De supportersvereniging verwacht dat er, ondanks het verbod op uitsupporters, alsnog veel Feyenoord-supporters naar Rome zullen afreizen. “Ik denk wel dat er honderden en misschien wel duizend supporters in Rome te zien zullen zijn” vertelt Carli Klijn van de supportersvereniging tegenover het ANP. Na de ongeregeldheden in 2015, toen Feyenoord-fans een beroemde fontein sloopten in de hoofdstad van Italië, besloot de burgemeester van Rome geen supporters van Feyenoord toe te laten. Als reactie daarop mochten supporters van AS Roma vorige week ook niet naar Rotterdam komen.

“Ik ben het persoonlijk met beide beslissingen niet eens. Maar het is tegenwoordig mode om supporters van de uitspelende club te weren. Vorig jaar rond de finale van de Conference League tegen AS Roma waren er volgens mij slechts een paar kleine opstootjes. Maar er waren ook tienduizenden fans van beide clubs in Tirana. Je moet eens weten wat er op een reguliere uitgaansavond in een beetje stad gebeurt. We waren zondag ook niet welkom bij SC Cambuur. Maar fans van Feyenoord zijn inventief. Jij hebt ze waarschijnlijk ook horen zingen”, geeft Klijn aan.

Band met Napoli

De Napolitaanse ultras hebben volgens vele Italiaanse media, waaronder La Gazzetta en Il Messaggero, de Feyenoord-aanhang uitgenodigd om steun te geven bij de Champions League-wedstrijd tussen Napoli en AC Milan van dinsdagavond. In Napels hebben ze ook geen goede band met Roma en de supportersgroepen van Napoli en Feyenoord schijnen elkaar wel te liggen, nadat er een spandoek was gestolen door Rode Ster Belgrado-fans en de harde kernen elkaar zouden hebben geholpen om dat spandoek terug te krijgen. In een interview met het Italiaanse persbureau Ansa liet Lamberto Giannini, hoofd van de Romeinse politie, al weten dat er alles aan gedaan wordt om de situatie in goede banen te leiden.

De return tussen AS Roma en Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur. Feyenoord verdedigt daarin een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. De winnaar van dit treffen plaatst zich voor de halve finale van de Europa League.