Jans: 'Zonder de vloek van Vlap zouden we druk zetten op de bovenste vier'

FC Twente slaagde er zaterdagavond niet in om dichterbij de top vier van de Eredivisie te komen, nadat het niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Excelsior. De Tukkers kregen voldoende kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Michel Vlap was een van die spelers die de ban had kunnen breken, maar zoals bekend wil het de middenvelder maar niet lukken om dit seizoen een doelpunt te maken. Trainer Ron Jans spreekt in een interview na afloop van ‘de vloek van Vlap’.

“Ik werk heel prettig met deze groep, ik geloof in deze groep. En ik geloof in Michel Vlap”, vertelt Jans aan ESPN. “Maar het is dit seizoen echt ‘de vloek van Vlap’. Als het bij hem het beter zou zijn, denk ik dat wij wel druk hadden gezet op de bovenste vier”, gaat de oefenmeester verder. Twente staat op dit moment zes punten achter op nummer vier AZ.

Vlap kent een ontzettend ongelukkig seizoen als er gekeken wordt naar zijn statistieken. De 25-jarige middenvelder wist in 25 wedstrijden nog geen enkel doelpunt te produceren. “Ik denk dat dat echt nog wel gaat komen. Hij werkt hard, hij kan goed voetballen en hij kan ook goed afwerken. Maar dit seizoen lukt het allemaal net niet”, denkt Jans.

Ook tegen Excelsior liet Vlap een grote kans onbenut. De middenvelder stuitte na een goede aanval op doelman Stijn van Gassel en hielp zodoende weer een grote kans om zeep. “Hij traint ontzettend veel op afwerken en hij heeft een geweldige trap. Ik vind dit echt een goede Eredivisie-speler, maar op effectiviteit is het dit seizoen niet genoeg”, gaat Jans verder.