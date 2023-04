Joey Veerman: 'Het klinkt heel raar om mezelf dat te horen te zeggen'

Joey Veerman hoopt in de toekomst als speler terug te keren bij FC Volendam. Beloven dat hij het oranje shirt ooit nog gaat dragen, wil de 24-jarige middenvelder van PSV echter niet.

Veerman begon zijn loopbaan bij Volendam en maakte in 2019 de overstap naar sc Heerenveen. Sinds anderhalf jaar komt de middenvelder uit voor PSV. Een toekomstige terugkeer naar Volendam zou voor hem de cirkel rond maken. "Ik zou dat wel heel graag willen, maar dat kan ik nu niet helemaal bevestigen. Je weet natuurlijk niet hoe het gaat met fitheid en dat soort dingen. Maar ja, dat zou ik wel graag willen", aldus Veerman in gesprek met het clubkanaal van Volendam.

Artikel gaat verder onder video

Komend weekend speelt Veerman voor het eerst een uitwedstrijd in zijn Volendam. "Ik heb de thuiswedstrijd (7-1 voor PSV, red.) al gespeeld, maar dat gevoel is natuurlijk anders dan aankomende zondag. Het wordt de eerste keer dat ik uit in Volendam speel. Het klinkt heel raar om mezelf dat te horen te zeggen", lacht Veerman, die veel bekenden in het stadion. "Er zullen veel vrienden, kennissen en familie op de tribunes zitten."

Bang is Veerman niet dat hij slecht wordt ontvangen door de harde kern van de Volendammers. "Ik denk dat ik wel goed wordt ontvangen, want ik ken de meesten die daar staan wel. Het zal misschien af en toe wat cynisch zijn, maar daar kan ik wel mee omgaan. Wat ik doe als ik scoor? Dat hou ik voor mezelf."