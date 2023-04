Kluivert door blessure van held naar schlemiel bij noodlijdend Valencia

Justin Kluivert kan zijn club Valencia voorlopig niet helpen in de strijd tegen degradatie. De aanvaller draait een goed seizoen bij de Spanjaarden, maar raakte zondag op bezoek bij UD Almería geblesseerd. Het lijkt er sterk op dat de Nederlander een aantal weken buitenspel staat.

Kluivert begon in de degradatiekraker nog in de basis, maar moest de strijd in de eerste helft al staken. Volgens diverse Spaanse media moest hij het veld verlaten vanwege een hamstringblessure. Na de wedstrijd bevestigde trainer Rubén Baraja al dat hij voorlopig niet op Kluivert rekent. Valencia verloor de belangrijke uitwedstrijd in Almería met 2-1.

De 22-jarige Kluivert speelt dit seizoen op huurbasis bij Valencia, dat hem leent van AS Roma. De geboren Zaandammer was in de competitie goed voor vijf doelpunten en een assist. Vooral de laatste weken gaat het goed met Kluivert, die zelfs werd bekeken door zijn ex-werkgever Ajax. De Amsterdammers zouden naar verluidt een terugkeer van de buitenspeler overwegen.

Valencia kan de afwezigheid van Kluivert niet gebruiken. De club staat op de achttiende plaats in LaLiga en dat zou aan het einde van de rit degradatie betekenen. De gevallen grootmacht heeft nog tien wedstrijden om een pijnlijk afscheid van het hoogste niveau te voorkomen. Gelukkig voor Los Che is het verschil met de veilige zeventiende plek slechts twee punten.