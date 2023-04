Manchester City en recordbrekende Haaland voeren druk op Arsenal op

Manchester City heeft zaterdagavond de druk op Arsenal in de Engelse titelstrijd opgevoerd. Mede dankzij een omhaal van Erling Haaland werd Southampton met 1-4 opzijgezet.

Haaland keerde op St. Mary’s terug van een liesblessure. De man die in zijn debuutseizoen in de Premier League aan de lopende band scoort, opende vlak voor rust met een kopbal de score. Aangever van het doelpunt was Kevin De Bruyne, die daarmee voor zijn honderdste assist in de Engelse competitie tekende.

Zonder in de problemen te komen voerde Manchester City in de tweede helft de score verder op. Jack Grealish, die sinds de WK-break in goede vorm verkeert, nam de 0-2 voor zijn rekening. Daarna was het weer de beurt aan Haaland. Met een fenomenale omhaal zette hij niet alleen de 0-3 op het scorebord, maar brak hij ook een record door als snelste speler ooit de grens van dertig doelpunten in de Premier League te bereiken. Haaland had daar slechts 27 wedstrijden voor nodig.

Vlak na zijn doelpunt werd Haaland naar de kant gehaald door Pep Guardiola. Zonder het Noorse fenomeen, maar nog altijd met Nathan Aké binnen de lijnen, deed Southampton wat terug via Sékou Mara. Meer dan een eretreffer was het niet, want Julian Álvarez maakte aan alle twijfel een einde door even later vanaf de penaltystip de 1-4 te maken. City heeft door de zege op Southampton de achterstand op Arsenal verkleind tot vijf punten. De koploper speelt zondag in en tegen Liverpool.