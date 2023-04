Michiel Kramer onthult onderonsje met ploeggenoot voor wereldgoal namens RKC

Michiel Kramer heeft na de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk uit de doeken gedaan hoe zijn wereldgoal tot stand kwam. De spits scoorde op bezoek in Deventer met een schitterende knal van veertig meter. Na afloop verklapte de Rotterdammer dat het afgesproken werk was.

"Ik had het er eerder al over met Juriën Gaari", vertelde Kramer na de 3-2 nederlaag in De Adelaarshorst voor de camera van ESPN. "Toen zei ik dat hij een keer op goal moest schieten als hij een bal zou onderscheppen op de middenlijn. Hij zei dat hij het zou doen, als ik het eerst zou doen. We spelen zondag alweer, dus ik hoop dat hij het dan gaat laten zien."

Kramer scoorde in de tweede helft nog een keertje namens RKC, maar dat was niet genoeg voor een resultaat. "Uiteindelijk heb je er geen reet aan, want je staat met nul punten", aldus de ex-Feyenoorder, die voor de eerste keer scoorde buiten Waalwijk. "Het is leuker om thuis te scoren met ons publiek. Dus dat vind ik niet zo relevant", opperde hij over die statistiek.

RKC leek in Deventer op weg naar een 2-2 gelijkspel, maar kreeg diep in de extra tijd alsnog het deksel op de neus. Kramer kon daar wel mee leven. "We verliezen verdiend, Go Ahead was gewoon de beter partij. Dan kunnen we zeggen dat dit hard is, maar dat vind ik niet. Wij kunnen niet verwachten dat we zomaar even van Go Ahead gaan winnen."