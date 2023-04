Mourinho: 'Gaan jullie nu weer een jaar huilen? Feyenoord, ga niet huilen'

José Mourinho adviseert Feyenoord om niet te blijven hangen in de nederlaag tegen AS Roma en het vizier te richten op de eerstvolgende wedstrijd. De trainer zei in de aanloop naar de onderlinge wedstrijden al dat Feyenoord 'tien maanden lang heeft gehuild' na de verloren Conference League-finale en hoopt nu een andere reactie.

Mourinho kreeg op de persconferentie de vraag van Joep Schreuder wat het verschil was tussen beide ploegen. Schreuder dacht zelf dat de kwaliteit op de bank – invallers Paulo Dybala en Tammy Abraham bleken belangrijk – de doorslag gaven. "Dus nu gaan jullie nog een jaar huilen, omdat we een goede bank hebben", wierp Mourinho op.

"Ik feliciteer Feyenoord oprecht: het is een goed team, met goede spelers en een goede trainer. Ze gaan landskampioen worden en hebben ons goed weerstand geboden. Ik geef ze alleen een advies mee, waar ik met mijn witte haren alles van weet. Als je een wedstrijd verliest, ga dan niet huilen, maar denk aan de volgende wedstrijd. Dat is mijn enige advies."