NEC'ers bijna neus aan neus na gemiste kans: 'Soms iemand wakker schudden'

NEC speelde zondagmiddag voor de veertiende keer dit seizoen gelijk in de Eredivisie. Op bezoek bij FC Emmen kregen de Nijmegenaren voldoende kansen om te scoren, maar bleven ze steken op een teleurstellend 0-0 gelijkspel. Tijdens de wedstrijd zorgde dat voor een opvallend moment tussen Landry Dimata en Elayis Tavşan.

In de eerste helft hielp Tavşan een kans om zeep en daar was Dimata witheet over. "Dat klopt inderdaad", vertelde de aanvaller na de wedstrijd tegenover ESPN. Dimata vond dat hij de bal had moeten krijgen. "Dit zijn dingen die voorkomen in de wedstrijd. We moeten dan eigenlijk positief blijven, ondanks dat er emotie bij komt kijken. Ik vind wel dat ik gelijk had, maar voetbal gaat over het maken van keuzes."

Dimata liet zijn onvrede duidelijk blijken aan Tavşan, die daar op zijn beurt niet blij mee was. Ploeggenoten moesten de kemphanen even uit elkaar halen. "Als hij die bal had gemaakt, zal niemand iets zeggen. Maar ik stond er beter voor, dus had hij moeten spelen. Dan moet je iemand soms even wakker schudden. Maar aan het einde van de dag zijn we ploeggenoten, winnen en verliezen doen we samen."

Na de wedstrijd verklapte Dimata dat het wel vaker over dit soort dingen gaat. "We hebben het daar vaak over, maar dat is prima. Het gebeurt altijd met een lach en we blijven positief. Vandaag was niet onze beste dag, volgende week gaan we er weer voor." NEC verspeelde bij Emmen dure punten in de strijd voor een plekje in de play-offs. De club staat nu tiende met zeven punten minder dan nummer zeven FC Utrecht.