Onduidelijkheid over aanwezigheid Cocu bij eerstvolgende wedstrijd Vitesse

De donkere wolken boven GelreDome blijven aanhouden, want degradatiekandidaat Vitesse heeft nog meer slecht nieuws gekregen. Trainer Phillip Cocu is namelijk een vraagteken voor het aanstaande duel met Go Ahead Eagles. De Gelderlander meldt dat de oefenmeester een blindedarmontsteking heeft en op dit moment ontbreekt bij de Arnhemse club.

De thuiswedstrijd tegen Go Ahead is zaterdag en volgens een clubwoordvoerder ‘ligt het in de lijn der verwachting’ dat Cocu niet op de bank zal zitten. Het is onduidelijk hoe lang de hoofdcoach, die geopereerd moet worden, uit de roulatie is. Assistent-trainer Chris van der Weerden is de tijdelijke eindverantwoordelijke.

Artikel gaat verder onder video

Dit nieuws komt zoals gezegd op een slecht moment voor Vitesse. De ploeg staat voor een cruciale reeks wedstrijden om weg te komen uit de onderste regionen. Omdat Excelsior en FC Emmen vorig weekend inliepen staat Vitesse nu op een gedeelde zestiende plaats. Alleen het doelsaldo houdt de Arnhemmers op dit moment boven de play-offplekken.

Langere onrust

Zoals bekend is het al langere tijd onrustig in Arnhem. Million Manhoef en Maximilian Wittek kregen het met elkaar aan de stok op de training en gingen over de schreef. Daarnaast zit Vitesse midden in een overname en wacht het al maanden op goedkeuring van de KNVB. De licentie wordt in ieder geval niet afgenomen van de Arnhemse club. Vorige week bereikte Vitesse een akkoord met de Gelredome-eigenaar over een huurcontract voor het stadion tot het najaar van 2030.