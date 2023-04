Ontketende Watkins helpt Aston Villa én Ten Hag tegen Botman en Newcastle

Sven Botman heeft zaterdag met Newcastle United dure punten laten liggen in de strijd om de derde plaats in de Premier League. In Birmingham werd het uitduel met Aston Villa, de ploeg in vorm in Engeland, met 3-0 verloren. Erik ten Hag kan met Manchester United een dag later profiteren van het puntverlies van The Magpies.

De thuisploeg, sinds het ontslag van Steven Gerrard gecoacht door voormalig Arsenal- en Paris Saint-Germain-trainer Unai Emery, is bezig aan een gestage opmars in de Engelse competitie. De ploeg bleef in de laatste zeven duels voorafgaand aan het treffen met Newcastle ongeslagen, waarvan het er bovendien zes in winst om wist te zetten

De toeschouwers op Villa Park zaten nog maar nauwelijks op hun stoel toen de thuisploeg al bijna op voorsprong kwam. In de eerste minuut liep spits Ollie Watkins uit de rug van Botman, waarna hij oog in oog met Villa-doelman Emiliano Martínez de verre paal raakte. Na tien minuten was het alsnog raak toen Jacob Ramsey na een fraaie assist met het hoofd van Watkins onberispelijk raak schoot: 1-0. Daarmee was, ondanks een aantal kansen op een tweede treffer voor opnieuw Ramsey en Watkins, de ruststand ook gelijk bereikt.

In het tweede bedrijf ging vooral Watkins nadrukkelijk op zoek naar een treffer. Newcastle-doelman Nick Pope bracht redding op zijn eerste poging, maar werd na een uur alsnog gepasseerd door de spits die door uitblinker Alex Moreno vrij werd gespeeld. De VAR constateerde echter dat hij daarbij buitenspel had gestaan, dus ging het feest nog niet door. Amper vijf minuten later was het alsnog raak, toen Watkins bij Dan Burn wegdraaide en de 2-0 achter Pope prikte.

Daarmee was het nog niet gedaan, want Watkins zorgde in de laatste tien minuten ook nog voor de 3-0. Op aangeven van Ramsey schoot hij met een op het oog niet onhoudbaar tegendraads schot ook de 3-0 achter Pope, die de poging onder zich door zag vliegen. Daarmee komt Watkins, oud-speler van Brentford, op elf doelpunten in de laatste twaalf duels voor Villa. In de blessuretijd volgde een - volledig terechte - publiekswissel voor de zevenvoudig Engels international.

Door het verlies van Newcastle blijft de ploeg van manager Eddie Howe op 56 punten staan, waarmee het voorlopig de derde plaats bekleedt. Manchester United, dat evenveel punten heeft maar een wedstrijd minder speelde, kan zondag die positie echter weer overnemen als het minimaal een punt pakt bij degradatiekandidaat Nottingham Forest. Aston Villa blijft knap zesde met vijftig punten, maar speelde al wel drie wedstrijden meer dan nummer zeven Brighton dat vier punten minder heeft.