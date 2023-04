Opstelling PSV: Van Nistelrooij zet 'CL-duel' kracht bij met elftal, twee afwezigen

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij start dinsdagavond tegen Spakenburg met de in zijn ogen sterkste opstelling voor de halve finale van de KNVB Beker. Ondanks dat hij de amateurs treft in de halve eindstrijd, gaf hij al aan het als een 'Champions League-duel' te beschouwen.

Naast de bekende afwezigen Mauro Júnior, Walter Benítez (die in de beker sowieso stand-in is voor Joël Drommel), Sávio (speeltijd bij Jong PSV) en Fodé Fofana, ontbreken in Spakenburg ook Olivier Boscagli en Phillipp Mwene. Daardoor is Jordan Teze 'gewoon' de rechtsachter bij de Eindhovenaren, waar Erick Gutiérrez de meest opmerkelijke naam centraal achterin in.



De Mexicaan speelde weliswaar eerder dit seizoen al achterin, maar is normaliter middenvelder. Door de afwezigheid van Boscagli en Mwene heeft Van Nistelrooij wat minder opties en moet hij centraal achterin improviseren. Gutiérrez krijgt met zijn basisplaats de voorkeur boven onder anderen de jonge Jensen Seelt. Afgelopen weekend zat Ibrahim Sangaré (vanwege zijn interlandverplichtingen in de week ervoor) op de bank: hij keert ten opzichte van het treffen met NEC terug in de basis.

Lees ook: Statuten geven duidelijkheid: KNVB heeft probleem bij zege Spakenburg

Artikel gaat verder onder video

Op de bank van PSV zitten met Thorgan Hazard, Fábio Silva en Ismaël Saibari vooral aanvallende opties voor Van Nistelrooij. Naast Seelt zijn talenten Fedde Leysen en Livano Comenencia de enige verdedigende opties voor het duel in Spakenburg. Ook Anwar El Ghazi en Jarrad Branthwaite zijn niet van de partij.



Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Gutiérrez, Van Aanholt; Sangaré, Til Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

Opstelling Spakenburg: Damen; Verhagen, Artien, Werkman, Green; Van Lopik, Vink, Wesdorp; Dekker, Van der Linden, Admiraal.