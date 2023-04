Pak 50x of zelfs 100x door de winnaar bij Feyenoord - Ajax aan te wijzen

De kraker tussen Feyenoord en Ajax in de halve finale van de KNVB Beker is de volgende grote wedstrijd voor de Rotterdammers. Arne Slot is met zijn selectie volop in de titelstrijd, er wacht een tweeluik met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League en de halve finale van de KNVB is eveneens een kraker. Ook Jacks.nl pakt uit voor de midweekse Klassieker.

Een overwinning van een van beide teams, kan je namelijk een gigantische uitbetaling van je inleg opleveren. Als je twintig euro stort, dan kun je jouw inleg van één euro liefst vijftig maal zien verdubbelen. Als je direct honderd euro stort bij Jacks.nl, dan gaat de inleg van één euro liefst maal honderd.

Het enige dat je hoeft te doen, is een keuze maken wie er woensdagavond als winnaar uit de bus komt: Ajax of Feyenoord. Voor de Amsterdammers is het waarschijnlijk de laatste kans op een prijs, want de formatie van John Heitinga ligt al uit de Europa League en in de Eredivisie is de achterstand op koploper Feyenoord liefst acht (!) punten.

Slot mag met zijn Feyenoord nog hopen op de treble. Daarvoor moet de halve finale tegen Ajax dan wel winnend afgesloten worden. In de kwartfinale van de Europa League wacht AS Roma, terwijl in de laatste acht wedstrijden van de Eredivisie de voorsprong op Ajax, PSV (8) en AZ (10) over de streep getrokken moet worden. Lukt dat? Dan kun jij bij Jacks.nl 50 of 100x je inleg winnen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+