Portugese journalist noemt vraagprijs Feyenoord voor Santiago Giménez

Benfica is volgens de Portugese journalist Pedro Sepúlveda de gesprekken gestart met het management van Santiago Giménez. De 21-jarige spits van Feyenoord zou voor komende zomer een van de doelwitten van de club van trainer Roger Schmidt zijn. De Rotterdammers hanteren volgens Sepúlveda een vraagprijs van 20 à 25 miljoen euro voor Giménez, wat voor Benfica op dit moment te gortig is.

Giménez wordt inmiddels enkele weken in verband gebracht met een zomerse overstap naar Benfica. Gedurende de interlandperiode werd de aanvaller van Feyenoord gevraagd naar de vermeende Portugese interesse. "Als ik eerlijk ben, dan weet ik van niets. Ik hoorde het via social media. De waarheid is dat ik gelukkig ben bij Feyenoord", reageerde de Mexicaan tijdens een persmoment.

Dat Giménez genoemd wordt bij een club als Benfica, heeft hij aan zichzelf te danken. De spits kende in Rotterdam een enigszins moeizame start waarin hij soms voorrang moest verlenen aan Danilo, maar is inmiddels de onbetwiste eerste keuze in de punt van de aanval. Giménez scoorde tot nu toe negen keer in de Eredivisie, waarvan vijf keer in de laatste zeven wedstrijden.

De naam van Giménez is afgelopen weekend ook in de Premier League gevallen. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de spits op de radar staat van Brighton & Hove Albion. De Engelse club zou ook interesse hebben in Arne Slot en Orkun Kökçü. Feyenoord pikte Giménez afgelopen zomer voor vier miljoen euro op bij Cruz Azul en heeft naar verluidt vijftig procent van zijn transferrechten.