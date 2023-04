'PSV kijkt rond in België voor een nieuwe centrale verdediger'

PSV gaat deze zomer mogelijk Lukas Willen van Zulte Waregem halen. De Eindhovenaren houden de centrale verdediger al goed in de gaten en nu de Belgische club is gedegradeerd is het misschien makkelijker om de speler over te halen.

Bij Zulte Waregem heeft Willen zich bij een aantal buitenlandse clubs in de kijker gespeeld, maar PSV is al een aantal keer komen scouten, meldt Het Nieuwsblad. In Waregem speelt de verdediger, die vandaag (dinsdag) zijn twintigste verjaardag viert, naast oude bekende Timothy Derijck die ook een aantal jaar in Eindhoven heeft gespeeld. Zulte Waregem is alleen niet zomaar van plan om Willen te laten gaan, want de degradant wil graag met hem door.

Op dit moment wil PSV ook graag verder met Fedde Leysen, meldt Rik Elfrink. Op dit moment speelt de 19-jarige verdediger nog al zijn wedstrijden bij Jong PSV, maar de Eindhovenaren zien wel zijn potentie en gaan graag met hem om tafel.

Vormer

Ruud Vormer speelt ook bij Zulte Waregem en lijkt geen trek te hebben om te spelen in de Belgische Tweede Klasse. De middenvelder had al een akkoord met zijn team over een tweejarig contract, maar dat ging alleen in werking in het geval van een ontsnapping aan degradatie. De verwachting is dat de nodige clubs belangstelling voor hem zullen tonen.