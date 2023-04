'PSV krijgt deze zomer huurling terug, maar lijkt hem snel weer kwijt te zijn'

Timo Baumgartl keert in principe deze zomer terug bij PSV, maar de kans is groot dat de Duitser vertrekt bij de Eindhovenaren. Op dit moment speelt de centrale verdediger op huurbasis voor Union Berlin, waar hij niet alles speelt. Met zijn ploeg schakelde de 27-jarige speler nog wel Ajax uit in de Europa League.

Union Berlin heeft een optie tot koop liggen voor Baumgartl, maar heeft in tegenstelling tot andere mediaberichten nog geen definitieve beslissing genomen over de toekomst van de PSV’er, meldt het Eindhovens Dagblad. Het gaat naar verluidt om een bedrag van drie miljoen euro, maar de kans is volgens de krant zeer klein dat de clausule gelicht wordt. De Duitser speelde na de winterstop maar drie duels voor zijn club en kwam sinds 19 maart helemaal niet meer in actie voor de hoofdstedelingen.

De marktwaarde van Baumgartl is flink gedaald sinds zijn aanstelling bij PSV. De Eindhovenaren namen hem in 2019 voor zo’n tien miljoen euro over, maar daar blijft nu waarschijnlijk zo’n pakweg twintig procent van over. In Eindhoven zien ze geen toekomst meer voor hem en Baumgartl wil zelf ook iets anders.

Op dit moment is er al veel belangstelling voor Baumgartl, maar echte aanbiedingen zijn er nog niet geweest. VfB Stuttgart heeft al wel geïnformeerd naar een eventuele terugkeer, maar daar moet nog veel voor gebeuren. Ook in Italië kijken ze naar de verrichtingen van de centrale verdediger, maar het is geen geheim dat de Duitser liever in zijn thuisland wil blijven.