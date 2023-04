PSV vernedert Ajax en zet grote stap richting tweede plaats

PSV heeft zondagmiddag in een verhitte topper de tweede plek in de Eredivisie op overtuigende wijze overgenomen van Ajax. De ploeg van Ruud van Nistelrooij vernederde de Ajacieden en was met 3-0 te sterk voor de club uit Amsterdam, die geen moment aanspraak heeft gemaakt op een goed resultaat in Eindhoven. Luuk de Jong en Xavi Simons zorgden met de doelpunten voor een mooie middag in het Philips Stadion, al was het stilleggen van de wedstrijd wegens het gooien van bier richting Steven Berghuis een smetje op de wedstrijd.

Het verschil tussen de twee ploegen was vanaf de eerste minuut zichtbaar. PSV begon feller, fanatieker en beter aan het duel tegen Ajax. De Eindhovenaren zaten er bovenop, waardoor de ploeg van John Heitinga grote moeite had om het spel te maken. Het was, ook aan de kant van PSV, slordig, maar de Brabantse club wist in de openingsfase wel direct toe te slaan. Luuk de Jong, in elke editie van PSV tegen Ajax met zijn lengte een steunpilaar voor de Eindhovenaren, was al na dertien minuten trefzeker. Johan Bakayoko gaf de bal uitstekend voor op de targetman, die Ajax-verdediger Jurriën Timber te slim af was in een kopduel. De Jong kopte de bal snoeihard via de onderkant van de lat langs Rulli, wat voor een vreugde-explosie zorgde in het Philips Stadion.

PSV was sterker in het grootste gedeelte van de eerste helft, maar zakte na de treffer van De Jong toch wat verder weg. In het eerste bedrijf, waarin ook de nodige irritaties ontstonden bij alle twee de ploegen, kreeg Ajax daardoor iets meer mogelijkheden. Steven Bergwijn – massaal uitgefloten bij zijn terugkeer in het Philips Stadion in het shirt van Ajax – had het vizier alleen nog niet op scherp staan. De eerste helft was, zeker van de kant van Ajax, belabberd, maar de kleine marge gaf de Amsterdamse ploeg nog wel voldoende hoop om in de tweede helft de rug te rechten. John Heitinga ging wel op een andere manier proberen een resultaat te behalen, want Calvin Bassey bleef achter in de kleedkamer voor Brian Brobbey. Duidelijk was dat de oefenmeester niet tevreden was over het optreden van zijn ploeg.

Die omzetting pakte niet zo uit zoals Heitinga had verwacht, want Brobbey zorgde door balverlies direct voor een kans voor Veerman en vervolgens ook een voor Simons, die grote gevolgen had. De spelmaker van PSV werd de diepte ingestuurd en vervolgens onderuit gehaald door Ajax-doelman Rulli, die te laat was. Vanaf elf meter was Simons te sterk voor de doelman, waardoor PSV de marge vroeg in het tweede bedrijf wist te verdubbelen. De sfeer was goed is het Philips Stadion, waardoor niemand dacht aan ongeregeldheden op de tribunes zoals eerder dit weekend bij FC Groningen gebeurde. Toch ging het mis in Eindhoven. Steven Berghuis kreeg iets naar zich toegegooid aan de rand van het veld, waardoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd noodgedwongen stil moest leggen.



Na die onderbreking van ongeveer vijftien moest Ajax alle zeilen gaan bijzetten om nog een resultaat te behalen in het Philips Stadion. Dat probeerde het na de onderbreking heel aardig, want Kenneth Taylor was dicht bij de aansluitingstreffer. Hij zag een uitstekend schot uiteen spatten op de paal en vervolgens ook nog eens de andere doelpaal raken. In de eindfase van de wedstrijd probeerde Ajax het nog wel, maar de ploeg van Heitinga wist er niet meer uit te halen. PSV maakte er zelfs nog een bij en gooide de wedstrijd definitief in het slot. Grillitisch tikte de bal in zijn eigen doel na een uitstekende actie van Simons. Dat was het slotakkoord van het duel, waarin PSV veel te sterk was voor Ajax. Een flinke vernedering voor de Amsterdammers, die zich volgende week in de bekerfinale moeten revancheren.