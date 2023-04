Robben staat open voor hulp: 'Tuchel mag me altijd bellen'

Dinsdagavond staan Manchester City en Bayern München weer tegenover elkaar en daar heeft Arjen Robben nog wel wat herinneringen aan. De oud-speler van Bayern München wil de nieuwe trainer Thomas Tuchel graag helpen om een advies te geven.

In totaal speelde Robben zeven keer tegen de ploeg van Pep Guardiola en van die wedstrijden won de Groninger er zes. “Bayern kan me beter opnieuw contracteren. Thomas Tuchel kan me altijd bellen”, zegt de oud-international lachend op de site van Bayern. “Nee, ik maak een grapje. Dat kan ik echt niet meer.”

Robben heeft tussen 2013 en 2016 al samengewerkt met Guardiola bij Bayern. “Hij kan zijn team heel goed neerzetten. Ik heb enorm veel respect voor zijn werk. Waar hij ook werkt, je kunt zijn kenmerk zien. De drie jaren onder hem waren bijzonder. Ik heb er enorm van genoten. Ik heb veel geweldige coaches gehad en puur voetballend was hij de beste voor mij.”

De 39-jarige Robben durft zeker geen winnaar aan te wijzen voor deze wedstrijd. “Het is zeker een topwedstrijd die ook de finale zou kunnen zijn. Het wordt heel interessant en ik kijk er nu al naar uit om de wedstrijd te zien.”