Ryan Thomas: 'Mijn vrouw zei dat ik normaal moest doen, anders zou ze weggaan'

Ryan Thomas heeft zware jaren achter de rug. Door aanhoudend blessureleed, met name aan de knie, kwam hij de afgelopen vier jaar 'amper' in actie. De tegenspoed trok ook zijn wissel op het privéleven van Thomas, vertelt hij in een interview met De Stentor.

De 28-jarige Thomas blikt in het interview terug op zijn overstap van PEC Zwolle naar PSV in 2018. Nog voordat hij een minuut had gespeeld, raakte hij ernstig geblesseerd. "Ik was in die periode een beetje depressief. Voetbal gaf me altijd veel blijdschap, maar dat viel toen opeens weg", vertelt de Nieuw-Zeelander. Zijn vrouw Nikky, toen nog zijn vriendin, schudde hem wakker.

"Ik gaf korte antwoorden op vragen van Nikky, was gewoon heel chagrijnig. Ik had ook helemaal geen zin om leuke dingen te doen ’s avonds, terwijl zij al de hele dag met onze dochter thuis had gezeten. Ik wilde niet zo graag naar buiten, had geen zin allemaal vragen over mijn knie te beantwoorden", legt hij uit.

Nikky moest Thomas uit het dal halen. "Ze zei dat ik weer normaal moest gaan doen en mijn gedrag moest veranderen, anders zou ze bij me weggaan. Dat snap ik ook. Zij is twee keer voor mij verhuisd, eerst van Groningen naar Zwolle en later naar Eindhoven. Ze moet zich altijd aan mij aanpassen, als mijn training ineens later is, moet zij afspraken afzeggen." Thomas keerde in oktober 2022 terug bij PEC, waarvoor hij inmiddels wekelijks in actie komt. Met de club staat hij op de drempel van promotie naar de Eredivisie.