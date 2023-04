'Sadio Mané geeft fout toe, besluit Bayern München volgt mogelijk vandaag'

Sadio Mané is onderwerp van gesprek na zijn vermeende akkefietje met Leroy Sané dinsdagavond tijdens én na afloop van het duel tussen Manchester City en Bayern München in de kwartfinale van de Champions League. BILD pakte woensdagavond uit met het nieuws dat de Senegalees een klap heeft uitgedeeld aan zijn teamgenoot. Volgens het Duitse medium heeft Mané zijn fout inmiddels toegegeven.

Bayern München telde afgelopen zomer 32 miljoen euro neer voor de komst van Mané, die bij Liverpool was uitgegroeid tot een van de beste aanvallers in de Premier League en op het Europese continent. In Duitsland hebben ze die Mané echter nog niet gezien. De Senegalees raakte begin november vlak voor de start van het WK in Qatar geblesseerd, waardoor hij dat eindtoernooi aan zich voorbij moest laten gaan. Mané worstelt sindsdien met zijn vorm en heeft bovendien geen basisplaats meer bij zijn club.

De aanvaller haalt de laatste tijd desondanks opvallend vaak het nieuws en dat is dus niet omdat hij de sterren van de hemel speelt. Na het ontslag van Julian Nagelsmann werd duidelijk dat Mané geen goede relatie had met de trainer die hem naar Duitsland haalde. Woensdagavond kwam daar dus het incident met Sané bij. De aanvallers kregen het gedurende de wedstrijd bij Manchester City al met elkaar aan de stok. Mané zou niet blij zijn geweest met de manier waarop hij werd aangesproken door Sané en zou hem na afloop een bebloede lip hebben bezorgd.

Het incident is nog niet bevestigd door Bayern München, maar volgens BILD vond er donderdagochtend een gesprek plaats tussen de clubleiding en beide aanvallers. De clubleiding heeft bovendien gesproken met het management van Mané. De zomeraanwinst zou zijn fout hebben toegegeven. Het is afwachten welke vervolgstappen Bayern München neemt. Woensdagavond klonken er al geluiden dat Mané na de zomer geen toekomst meer heeft bij de koploper van Duitsland. Of de club er zelf ook zo over denkt, zal moeten blijken. Volgens BILD zou Bayern München na de training van vandaag weleens zijn besluit kenbaar kunnen maken. Zowel Mané als Sané verscheen vanochtend 'gewoon' op het trainingsveld.