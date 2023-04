Mané stelt Bayern voor zwaar besluit: 'Na de zomer geen toekomst meer in München'

Wie dacht dat de trainerswissel ervoor zou gaan zorgen dat de rust bij Bayern München zou terugkeren, komt bedrogen uit. Na de bekeruitschakeling door SC Freiburg en de pijnlijke nederlaag tegen Manchester City in de kwartfinale van de Champions League zal de Beierse clubleiding nu moeten dealen met Sadio Mané. De zomeraanwinst zou Leroy Sané dinsdagavond na afloop van het duel met Manchester City een bebloede lip hebben bezorgd.

Het huwelijk tussen Bayern München en Mané is nog geen succes. De Duitse grootmacht betaalde afgelopen zomer 32 miljoen euro neer om de aanvaller los te weken bij Liverpool. De transfer van Mané was één van de hoogtepunten van de zomerse transferperiode. Maar de Senegalees heeft zijn nieuwe werkgever nog geen hoogtepunten kunnen bezorgen. Een blessure opgelopen vlak voor de start van het WK in Qatar zorgde ervoor dat Mané vanaf nul moest beginnen bij Bayern München. Hij zit inmiddels vaker wel dan niet op de bank, ook sinds de aanstelling van Thomas Tuchel.

De Duitse oefenmeester zou zijn start bij Bayern München anders hebben voorgesteld. Beter vooral. Bij zijn debuut werd Borussia Dortmund weliswaar met 4-2 verslagen, maar daarna volgden een nederlaag tegen SC Freiburg in de kwartfinale van de beker en een ruime verliespartij op bezoek bij Manchester City in de Champions League. Daags na het heenduel in het Etihad Stadium gaat het echter vooral over het voorval tussen Mané en Sané. Beide aanvallers kregen het gedurende de wedstrijd al aan de stok. Dat zou na afloop nog wel even zijn doorgegaan, waarna Mané de Duitse aanvaller volgens BILD een rake klap verkocht.

Volgens Sky Sports Germany bezorgde Mané zijn teamgenoot zelfs een bebloede lip. Welke gevolgen het incident heeft voor Mané, is nog niet duidelijk. Maar volgens Sky-journalist Florian Plettenberg moet de club hard ingrijpen. “Bayern München kan dit niet accepteren. Dit zal verder gaan dan een boete. De club moet een voorbeeld stellen. Met Tuchel haalden ze een coach binnen onder wie dit soort dingen niet zouden mogen gebeuren”, wordt Plettenberg geciteerd door het Twitteraccount iMiaSanMia.

In de dagen na het ontslag van Julian Nagelsmann - die eind maart op straat werd gezet door Bayern München - viel er in de Duitse kranten te lezen dat de toenmalig trainer geen goede relatie had met Mané. In de laatste wedstrijden onder Nagelsmann zat Mané vaker wel dan niet op de bank. Ook onder Tuchel is de Senegalees geen basisspeler. Wat de oefenmeester nu van plan is met de aanvaller, zal de komende dagen moeten blijken. Plettenberg neigt naar een einde van het huwelijk tussen Bayern en Mané. “Ik denk niet dat hij na de zomer nog een toekomst heeft bij Bayern”, aldus de verslaggever.