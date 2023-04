Slecht nieuws voor opnieuw geblesseerde St. Juste: 'Dan weet je wel genoeg'

Sporting Club de Portugal verloor donderdag in Turijn met 1-0 van Juventus in de kwartfinale van de Europa League. Voor Jeremiah St. Juste (26) werd het helemaal een pijnlijke avond. De oud-speler van sc Heerenveen en Feyenoord viel al voor rust uit met een op het oog vervelende blessure.

In de blessuretijd van het eerste bedrijf ging het mis voor St. Juste. Zijn trainer Rúben Amorim zag het na de wedstrijd somber in voor zijn centrale verdediger. "Ik weet nog niet hoe ernstig het is", sprak de oefenmeester, "maar het lijkt een spierblessure te zijn, dan weet je wel genoeg."

Artikel gaat verder onder video

St. Juste heeft in zijn loopbaan vaker last gehad van blessures. Zo ontbrak hij in zijn Feyenoord-periode al eens een half seizoen door een schouderblessure. Ook bij het Duitse Mainz stond hij langere tijd langs de kant. "Het is moeilijk voor hem", sprak Amorim dan ook. "Hij werkt zo hard, en dan komt hij deze problemen tegen. We zullen hem gaan missen."

Toch ziet Amorim ook een voordeel in het onfortuinlijke nieuws voor St. Juste. "Van de positieve kant bekeken, als hij niet zoveel blessures had gehad, dan had hij nooit bij Sporting gespeeld." De club uit Lissabon telde afgelopen zomer tien miljoen euro neer om St. Juste over te nemen van Mainz. Tot dusverre kwam hij 32 keer in actie voor de Portugese topclub. Daarin scoorde hij één keer en fungeerde hij eveneens bij één treffer als aangever.