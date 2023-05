Steven Bergwijn reageert op ongelukkig moment na kans van Brobbey

Steven Bergwijn zal geen goede nachtrust tegemoet gaan na de verloren bekerfinale tegen PSV. De aanvaller van Ajax was weliswaar belangrijk bij de 1-0, maar had eigenlijk de 2-0 ook moeten maken. Bergwijn begon al met juichen voordat Brian Brobbey een grote kans had laten liggen. Als de aanvaller was blijven staan, kon hij de rebound waarschijnlijk simpel binnentikken. Bij ESPN reageert de vleugelspeler op het ongelukkige moment.

“Ik zag hem Joël Drommel uitkappen, dus ik dacht dat die bal erin ging en ik ging al naar hem (Brobbey red.) toe”, begint Bergwijn. Een fractie later belandde de inzet van Brobbey op de paal en zodoende was Bergwijn volledig uit positie. “Aan Brobbeys gezichtsuitdrukking zag ik al dat hij er niet in ging”, gaat de aanvaller verder.

Hans Kraay jr. drukt de geboren Amsterdammer daarna maar eens op de feiten. “Je kon niet meer terug, als je was blijven staan, dan had je hem zo binnen kunnen tikken”, zegt de ESPN-interviewer, waarna Bergwijn als een boer met kiespijn reageert. “Ja… Het is niet anders.” Het kostte Ajax uiteindelijk de 2-0 en misschien wel een belangrijke goal in de strijd om de KNVB Beker.

"Klote-seizoen"

Ajax staat aan het einde van dit seizoen dus zonder prijs. De Amsterdammers staan op dit moment op een derde plaats, wat aan het einde van het seizoen géén Champions League-voetbal betekent. Bergwijn kan nu al concluderen dat het seizoen mislukt is, ook al behaalt Ajax aan het einde van het seizoen alsnog de tweede plaats. “Het is al een kloteseizoen, maar als we geen tweede worden nog erger”, vertelt de aanvaller.