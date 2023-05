Stevens niet blij met keuze Van Nistelrooij: 'In een finale altijd het sterkste team opstellen'

Huub Stevens snapt niet dat Ruud van Nistelrooij zondag in de bekerfinale met Joel Drommel gaat spelen. De ervaren trainer vindt het raar om een ‘bekerkeeper’ aan te wijzen en zou dit nooit aan het begin van het seizoen al bekendmaken.

Aan het begin van het seizoen heeft Van Nistelrooij aan Drommel beloofd om hem dit bekertoernooi op te stellen. Zulke afspraken zou Stevens nooit hebben gedaan. “Ik zou in een finale altijd met mijn sterkst mogelijke team spelen”, geeft de oud-trainer van onder meer PSV en Schalke 04 aan bij de Volkskrant. “Maar als Van Nistelrooij de belofte heeft gemaakt, kan hij nu niet meer terug. Dan verliest hij zijn geloofwaardigheid.”

Door deze beslissing wordt er volgens Stevens extra druk op de schouders van Drommel gelegd. “Je weet dat het een gespreksonderwerp wordt. In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen PSV en Ajax heb ik vorige week niemand over de keepers van PSV gehoord.”

Boschker

Sander Boschker heeft bij FC Twente in het seizoen 2010/2011 hetzelfde meegemaakt. Nikolay Mihaylov was de eerste keeper van de Enschedeërs, maar de ervaren tweede doelman mocht de wedstrijden in de beker keepen. “Ik was enorm gemotiveerd, wilde laten zien dat ik de eerste doelman moest zijn”, geeft Boschker aan in de Volkskrant. De huidige keeperstrainer van FC Twente denkt dat dit bij Drommel ook is.