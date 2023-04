Tegenvaller voor Feyenoord: 'Roma-ster krijgt goed nieuws voor return'

Feyenoord verdedigt komende donderdag in Rome de minimale thuiszege op AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Bij de 1-0 overwinning in de eigen Kuip vielen bij de Italianen met Paulo Dybala en Tammy Abraham twee sterspelers geblesseerd uit. Bij hun inzetbaarheid voor de return stonden dan ook vraagtekens, maar inmiddels lijkt het erop dat Abraham het duel 'gewoon' gaat halen.

Dat schrijft de Italiaanse journalist Gianluca di Marzio zaterdag. Eerder op de dag zouden tests hebben uitgewezen dat de schouderblessure, waarmee Abraham in Rotterdam na een uur uitviel, alleszins meevalt. Het competitieduel met Udinese van zondag komt nog wel te vroeg voor de Engelsman, maar "het goede nieuws is dat José Mourinho hem tegen Feyenoord weer tot zijn beschikking zal hebben", schrijft Di Marzio.

Mourinho zal ongetwijfeld blij zijn met de medische meevaller, al is Abraham niet aan zijn meest productieve seizoen bezig. Waar de 1.94 meter lange spits vorig seizoen nog 27 keer het net vond in alle competities, waaronder negen keer in de Conference League die de club uiteindelijk wist te winnen, stokt de teller dit seizoen al bij zeven schamele goals in de Serie A, de Europa League en de Coppa Italia bij elkaar opgeteld.

Na het goede nieuws over Abraham zal Mourinho nu reikhalzend uitkijken naar een definitief oordeel over Dybala. De 29-jarige Argentijn stond afgelopen week nog geen half uur op het veld toen zijn wedstrijd in Rotterdam er al op zat. Het duel met Udinese komt ook voor hem in ieder geval te vroeg, maar Roma hoopt hem tegen Feyenoord weer in te kunnen zetten. Met vijftien goals en acht assists levert de wereldkampioen dit seizoen wél een aanzienlijke bijdrage aan de successen van Roma. Volgens Di Marzio kampt Dybala nog altijd met een zwelling in zijn rechter bovenbeen, waardoor zijn meespelen nog onzeker is.