Ten Hag ziet Van Gaal-aankoop verlengen bij Manchester United

Erik ten Hag kan de komende jaren blijven rekenen op Luke Shaw. De verdediger heeft zijn contract bij Manchester United verlengd tot medio 2027. Op dit moment speelt Shaw al negen jaar voor Manchester United. Na de ondertekening van zijn nieuwe verbintenis gaat de linksback hoogstwaarschijnlijk een decennium volmaken bij de club.

In 2014 werd de toen nog 18-jarige linksback van Southampton overgenomen door toenmalig United-trainer Louis van Gaal. Negen jaar later heeft de verdediger 249 optredens op zijn naam staan en kwam hij tevens tot 29 interlands voor Engeland, waaronder een deelname aan twee WK’s en één EK.

Shaw ziet dat de ploeg veel potentie heeft en denkt onder Ten Hag nog veel te bereiken. “We staan het begin van ons avontuur onder de manager en zijn staf”, vertelt Shaw op de clubsite. “We zijn dit seizoen al succesvol geweest, maar we willen veel meer. Er is een geweldige kans om hier iets speciaals te creëren en ik ga er alles aan doen om daar deel van uit te maken.”

Concurrentie Malacia

Aan het begin van dit seizoen raakte Shaw zijn basisplaats als linksback tijdelijk kwijt aan oud-Feyenoorder Tyrell Malacia. In september knokte hij zich echter terug in het elftal, waar hij sindsdien is blijven staan. Omdat Ten Hag Shaw ook geregeld centraal in de defensie posteert, krijgt Malacia af en toe nog wel de kans om zich aan de linkerkant te laten zien.

