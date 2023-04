'Totale anarchie' binnen Ajax: 'Spelers zitten aan de ballonnen'

De opvolger van Saïd Ouaali moet orde op zaken stellen in de jeugdopleiding, zo denkt Mike Verweij. Volgens de clubwatcher van De Telegraaf is 'in sommige opzichten' sprake van 'totale anarchie' op De Toekomst. Hij schuift meerdere kandidaten naar voren om Ouaali op te volgen als hoofd jeugdopleiding; Valentijn Driessen ziet Marciano Vink als ideale kandidaat.

Verweij noemt het vertrek van Ouaali in de podcast Kick-Off een 'groot gemis' voor Ajax. "Waar Ouaali mee te maken kreeg, is verkeerde zuinigheid bij Ajax. Vorig jaar werd Ajax met geen enkel jeugdteam kampioen, wat volgens mij nog nooit is gebeurd in de clubhistorie, en dan raakt de club in paniek, met Maurits Hendriks (Chief Sports Officer, red.) voorop. Ik denk dat Ouaali is geadviseerd de eer aan zichzelf te houden."

Artikel gaat verder onder video

"Ajax luistert niet naar Bert van Marwijk, die altijd zegt dat de jeugdtrainer de beste beloning verdient van allemaal", stelt Verweij. "De gemiddelde jeugdtrainer van Ajax verdient 30, 40 of 50 duizend euro. Dat zijn niet meer de bedragen waarvoor oud-voetballers zich geroepen voelen om in de jeugdopleiding te stappen. Er zijn wel allerlei datajongens, die net een diploma hebben gehaald bij de KNVB, die wel heel happig zijn om bij Ajax aan de slag te gaan. Je ziet wat het resultaat is. Datajongens, gefeliciteerd."

Lees ook: Ajax moet nieuwe zoektocht starten: 'We hadden graag met Ouaali verder gewild'

Ook Driessen vindt het gebrek aan oud-voetballers betreurenswaardig. "Ik vind het doodzonde dat heel weinig ex-Ajacieden nog in de opleiding rondlopen. Of ze worden weggejaagd, of ze gaan weg om de reden die Mike noemt. Reiziger en Bogarde zijn weg… Structureel moet je ex-Ajacieden proberen te strikken voor de jeugdopleiding. Die zijn bijna niet meer te krijgen. Ik hoop dat ze nu iemand binnenhalen die wel het Ajax-DNA heeft. Ik zou altijd opteren voor Marciano Vink. Die vindt het werk dat hij nu doet geweldig leuk, maar zou best wel over te halen zijn bij een goede aanbieding."

Vink speelde zelf in de jeugdopleiding van Ajax en kwam tussen 1988 en 1993 uit voor het eerste elftal. Na zijn actieve carrière werd hij jeugdtrainer bij SV Diemen en later in Amsterdam van Zeeburgia. Vink heeft sinds 2019 een eigen voetbalschool: RM Soccer Academy. Hij is wekelijks te zien als analist van ESPN.

"Het zou een goede kandidaat zijn", zegt Verweij over Vink. "Ook het terughalen van Wim Jonk zou een goed idee zijn, maar dat zal niet gebeuren zolang Edwin van der Sar er zit. Wat te denken van het duo Ronald en Frank de Boer? Ik denk dat het wel heel verstandig is om iemand neer te zetten die met harde hand regeert. Als je hoort wat er in de jeugdopleiding van Ajax gebeurt… Daar zitten spelers aan de ballonnetjes. Het is tijd voor een type Van Gaal of Adriaanse. Ik denk dat jeugdvoetballers gebaat zijn bij iemand met de harde hand. Ik ken niet alle ins en outs, maar je hoort wel dat er sprake is van totale anarchie in sommige opzichten."