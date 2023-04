Tuchel kent zijn klassiekers en haalt Cruijff aan in poging Haaland af te stoppen

Het is de vraag waar veel trainers zich de afgelopen jaren vruchteloos het hoofd over hebben gebroken: hoe stop je Erling Haaland af? Dinsdagavond is de beurt aan Bayern München, dat het in de kwartfinale van de Champions League opneemt tegen het Manchester City van het Noorse doelpuntenfenomeen.

Bayern-trainer Thomas Tuchel werd voorafgaand aan het duel in Manchester gevraagd naar zijn plan om Haaland af te houden van wat hij het liefst én het vaakst doet: doelpunten maken. In zijn antwoord haalde Tuchel verrassend genoeg Johan Cruijff aan. 'Ik heb ooit het voorrecht gehad om met Cruijff te praten. Hij vertelde me hoe ze omgingen met een aanvaller die ze bij Barcelona nooit onder controle kregen. 'We zijn toen gestopt om hem te dekken', vertelde Cruijff toen. Die speler scoorde sindsdien niet meer.'

Dinsdagavond is het aan Matthijs de Ligt om het Noorse fenomeen aan banden te leggen. Dat blijkt dit seizoen een pittige klus: na 38 officiële duels voor Manchester City staat de teller inmiddels op 44 (!) doelpunten van de nog altijd maar 22-jarige spits. Daarbij maakt het hem niet uit of hij in de Engelse competitie of in de Champions League speelt; in Europa ligt zijn moyenne (1,11 doelpunt per wedstrijd om 1,67 doelpunt per wedstrijd) zelfs hoger dan in de Premier League.

De Ligt, die de afgelopen weken veel lof oogst met zijn spel in de defensie van Bayern, is dus gewaarschuwd. Hij beseft terdege dat Haaland een uitdaging van de hoogste categorie vormt. "Ik denk dat er geen sterkere tegenstander is dan Manchester City", wordt de Nederlander geciteerd door de NOS. "Ik kan nauwelijks wachten tot deze wedstrijd begint, maar dan wel in de wetenschap dat het heel ingewikkeld wordt."