Uitgelekt: Ajax-uitshirt én inloopshirt voor volgend seizoen

Zoals bijna gebruikelijk zijn zowel het uitshirt als het inloopshirt waarin Ajax volgend seizoen gaat aantreden voortijdig uitgelekt. Website Footy Headlines had weer eens de primeur en kwam met de eerste afbeeldingen van de nieuwe tricots.

Het uitshirt van de Amsterdammers is, als de gelekte foto klopt, licht van kleur en zal zoals al eerder bekend was lichtblauwe en roze elementen in een geometrisch patroon gaan bevatten. Het inloopshirt is dan weer wit met een felblauw patroon.