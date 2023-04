Uitspraak van voorzitter Atlético Madrid baart supporters van Feyenoord zorgen

De interesse in Santiago Giménez neemt zienderogen toe. Volgens het Mexicaanse TUDN hebben Lazio, Atlético Madrid en Inter belangstelling voor de spits van Feyenoord; Lazio zou zelfs een bod van circa achttien miljoen euro voorbereiden. Atlético flirt openlijk met Giménez.

Giménez deed Lazio op 3 november pijn, door het enige doelpunt te maken in de beslissende Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Lazio (1-0). Bovendien scoorde hij tweemaal in de verloren uitwedstrijd in Rome (4-2) op 8 september. Ten tijde van die wedstrijden was Giménez nog geen vaste basisklant, maar sinds de winterstop is hij onomstreden en scoort hij aan de lopende band.

Lazio zou dus een bod voorbereiden, maar ook Atlético Madrid flirt met de spits. Voorzitter Enrique Cerezo erkent dat Giménez in topvorm is. "Ik heb hem zien spelen, ik vind hem een goede speler. We hebben bij Atlético een geschiedenis met goede Mexicaanse spelers. Als hij goed is, staat hij ongetwijfeld op de lijst van onze trainer (Diego Simeone, red.)."

Christian Giménez, de vader van Santiago en zelf oud-voetballer, laat aan ESPN weten alle opties open te houden. "Het wordt moeilijk om 'nee' te zeggen als een club langskomt met dertig miljoen euro voor Santi. Het is bovendien een verdienmodel van Feyenoord en van Nederlandse clubs in het algemeen. Ik snap hoe het werkt. Maar ik zou het mooi vinden als hij nog een jaar bij Feyenoord blijft, om zich nog verder te ontwikkelen."

"We zijn van plan om met Dennis te Kloese in gesprek te blijven. Santi heeft een contract", aldus Giménez senior. "Wat hij niet wil, is dat veertig tot vijftig procent van het team vertrekt. We zijn er rustig onder, hij is gelukkig bij Feyenoord. Er is nog niets concreet."