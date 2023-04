Valentijn Driessen verwacht dat Arne Slot 'een groot risico' gaat nemen bij Feyenoord

Valentijn Driessen vindt dat Arne Slot een groot risico neemt als hij donderdagavond Justin Bijlow opstelt tegen AS Roma. De 25-jarige doelman maakt in de kwartfinale van de Europa League zijn rentree in de wedstrijdselectie van Feyenoord en zou zodoende zijn terugkeer op doel kunnen maken.

Hoewel Timon Wellenreuther het als stand-in de afgelopen twee maanden goed heeft gedaan, lijkt de Duitser zijn plekje onder de lat af te moeten staan aan Bijlow. "Ik vind het een groot risico om iemand die al maanden niet heeft gekeept onder de lat te zetten", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Bijlow keepte eind januari zijn laatste wedstrijd. Door een polsbreuk stond hij ruim twee maanden aan de kant. Het toeval wil dat Bijlow (ook) vorig seizoen na een periode van afwezigheid zijn rentree maakte tegen AS Roma. Dat was in de finale van de Conference League (1-0). "Hij ging niet heel erg in de fout in Tirana, maar een fitte Bijlow had die bal misschien wel gehad", doelt Driessen op de goal van Nicolò Zaniolo.

"Is het wel raadzaam om iemand zonder speelminuten en wedstrijdritme op te stellen? Slot vindt van wel", loopt Driessen alvast vooruit op een basisplaats voor Bijlow. Slot wilde woensdag nog niet kwijt of de Oranje-international tegen Roma daadwerkelijk zijn comeback gaat maken.