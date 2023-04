Van Basten hekelt voormalig Ajax-drietal en komt met advies voor Gravenberch

Marco van Basten heeft bij Ziggo Sport uitgehaald naar voormalig Ajax-spelers Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en Daley Blind. De oud-spits begrijpt niet waarom dit drietal naar Der Rekordmeister is vertrokken.

"Vooral voor Gravenberch is het doodzonde, die speelt in negen maanden amper een wedstrijd op zo'n leeftijd. Dat is niet alleen zonde, maar ook slecht voor hem als speler en slecht voor zijn ontwikkeling. Ik vind het niet slim", vertelt Van Basten. De afgelopen weken wordt Gravenberch nadrukkelijk gelinkt aan een zomertransfer naar Liverpool. "Dat is vragen om weer dezelfde problemen, dus wees slim en ga naar een club waar je speelt", is Van Basten stellig.

Presentator Wytse van der Goot ziet een andere reden waarom jonge talenten voor grote clubs kiezen: geld. Van Basten is het niet eens met zijn collega. "Geld is helemaal geen issue. Het gaat tegenwoordig om zoveel geld. Het verschil tussen vier en vijf miljoen euro ga je op lange termijn ook niet meer merken", zegt de oud-spits.

Van Basten begrijpt Ajax-drietal niet

Niet alleen Gravenberch, maar ook Noussair Mazraoui en Daley Blind bleven tegen Manchester City de hele wedstrijd op de bank. Zij maakten de afgelopen jaar de overstap van Ajax naar Bayern. "Het is jammer dat dit soort jongens deze keuzes maakt", vertelt de oud-voetballer. "Je moet naar een club gaan die jij iets kan geven of brengen. Maar als je er naar toegaat je je weet dat je misschien speelt, is dat eigenlijk te weinig. Dus als aankoop, moet je een toegevoegde waarde hebben, en dat hebben deze drie jongens niet."