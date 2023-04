Van den Boomen transfervrij: "PSV, Ajax of Feyenoord een mooie stap"

Branco van den Boomen (27) imponeert met Toulouse dit seizoen in de Ligue 1: alleen Lionel Messi en Neymar gaven meer assists dan de ex-speler van De Graafschap. Aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract af en de middenvelder zou een terugkeer naar de Eredivisie wel zien zitten, mits dat naar een club uit de traditionele top-drie is.

In gesprek bij Rondo wordt Van den Boomen geconfronteerd met zijn aflopende verbintenis. Hoewel er wel gesprekken lopen met zijn werkgever, de huidige nummer dertien van Frankrijk, aast de controleur wel op een volgende stap. “Ik wil kijken waar mijn plafond ligt. Ik denk dat mijn plafond nog iets hoger ligt. Misschien met Toulouse, maar wellicht ook met andere clubs.”

Van den Boomen is geboren onder de rook van Eindhoven en zijn vader werkte in het verleden bij PSV. Zou dat een logische volgende stap zijn? “Ik zou het wel mooi vinden. PSV heb ik altijd een warm hart toegedragen, maar Joey Veerman en ik zijn wel een beetje dezelfde spelers. Ik weet niet of dat past en of dat voor PSV interessant is”, legde Van den Boomen uit.

Alleen een club uit de top-drie is interessant in Nederland. Ondanks zijn PSV-link, zou Van den Boomen ook wel naar Ajax of Feyenoord willen. “Als Feyenoord naar de Champions League gaat, kan dat een mooie stap zijn. En Ajax is op dit moment gewoon de grootste club van Nederland qua budget en alles. Die kunnen altijd hoge ogen gooien in Europa”, aldus Van den Boomen. “De top-drie is wel een stap omhoog, ook gezien Oranje.”

Van den Boomen in Oranje

Ook kwam de optie ter sprake dat Van den Boomen opgeroepen wordt voor het Nederlands elftal. Hoewel het geen teleurstelling was dat hij bij de eerste selectie van Ronald Koeman ontbrak, durft hij hardop te dromen van Oranje. “Je hoopt erop. Ik heb het zeker niet uit mijn hoofd gezet. Ik hoop zo door te gaan en te kijken of ik een kans kan krijgen”, zei de ex-speler van onder meer De Graafschap. Wel erkent hij dat de kans groter wordt, zodra hij bijvoorbeeld Europees voetbal gaat spelen met Toulouse of een andere club. Bij een terugkeer naar de top-drie van Nederland, komt hij in elk geval meer in beeld.