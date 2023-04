Van der Vaart: 'Ik gooi niet graag op straat wat ik hoor bij Ajax, maar...'

Rafael van der Vaart merkt dat het 'heel onrustig' is binnen Ajax. Deze week werd bekend dat hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali na dit seizoen vertrekt. Van der Vaart merkt dat de jeugdopleiding van Ajax niet meer zoveel talent herbergt als voorheen.

"Ik hou er niet van om iets wat ik hoor meteen op tafel te gooien. Dat vind ik niet netjes. Misschien moet ik dat wel doen, maar dat doe ik niet", zei Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal, om eraan toe te voegen: "Maar het is wel heel onrustig. Ik kijk vooral naar het voetbal en ik zal een voorbeeld noemen: de Future Cup."

In de Future Cup kwam Ajax tot de finale, waarin FC Nordsjaelland met 3-0 te sterk was. "FC Nordsjaelland speelt Ajax en de andere ploegen helemaal zoek. Ik zie bij Ajax niemand die het over twee, drie jaar gaat halen", zei Van der Vaart. "Vroeger was dat veel meer, toen zag je altijd wel twee of drie spelers van wie je wist dat ze het zouden redden."

"Het valt me zo tegen, ook wat er nu doorkomt uit de jeugd. Het is een probleem van veel langer, dus ik snap dat er verandering moet komen in de jeugd." Onder meer Marciano Vink wordt in de media genoemd als mogelijke kandidaat om Ouaali op te volgen en hij heeft aangegeven daarvoor open te staan, mits hij de bevoegdheid krijgt om een eigen strategie uit te zetten.