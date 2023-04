Van Halst nog wel als analist bij Ziggo Sport, maar niet meer in praatprogramma's

Jan van Halst zal niet meer zijn opwachting maken in de praatprogramma’s van Ziggo Sport. Van Halst was de afgelopen jaren te zien in het programma Rondo en sinds een paar maanden ook Ziggo Sport Voetbal Café, maar daar zal hij dus niet langer aanschuiven. Dat is een direct gevolg van zijn aanstaande rentree in de Johan Cruijff ArenA, waar Van Halst aan de slag zal gaan als voetbalcommissaris.

Ajax was geruimde tijd op zoek naar een nieuwe voetbalcommissaris, een functie die lang werd bekleed door Danny Blind. De vader van Daley Blind fungeerde onder Louis van Gaal echter als assistent bij het Nederlands elftal, waardoor hij zijn werkzaamheden bij Ajax al tijdelijk had neergelegd. Blind besloot eind vorig jaar niet meer terug te keren als commissaris. Ajax moest op zoek naar een opvolger.

Die hebben de Amsterdammers dus gevonden in de persoon van Van Halst. Hoewel de benoeming van de oud-speler van Ajax nog niet officieel is, is het al duidelijk dat hij niet meer zal aanschuiven bij de praatprogramma’s van Ziggo Sport. Van Halst zal nog wel zijn opwachting maken als analist. “Jan van Halst is al jarenlang een gerespecteerd voetbalanalist bij Ziggo Sport. We zijn overeengekomen dat hij die werkzaamheden zal blijven vervullen. Daar zijn we als belangrijke voetbalzender verheugd over”, laat een woordvoerder van Ziggo weten aan het Algemeen Dagblad. Van Halst is vrijdagavond voor het laatst te zien in Ziggo Sport Voetbal Café.



De officiële benoeming van Van Halst als nieuwe voetbalcommissaris bij Ajax volgt tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op vrijdag 26 mei. De kans is groot dat de Amsterdammers dan ook eindelijk een nieuwe technisch directeur hebben. De huidige nummer twee van de Eredivisie is al sinds het vertrek van Marc Overmars februari vorig jaar op zoek naar de ideale invulling van het technisch management. Dat lag dit seizoen lang op het bord van Edwin van der Sar, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Hamstra trok begin deze week echter de deuren van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht.