Van Hanegem zou na 25 minuten al keihard hebben ingegrepen bij Feyenoord - AS Roma

Willem van Hanegem schrok van het optreden van Feyenoord in de openingsfase van de wedstrijd tegen AS Roma. Hij zag dat de spelers 'ondersteboven werden gelopen', maar dat Feyenoord zich aan de hand van de uitblinkende Orkun Kökçü kon oprichten.

"De twee spelers aan de buitenkant waren verschrikkelijk", doelt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast op Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh. In ieder geval Jahanbakhsh was rijp voor een vroege wissel, aldus Van Hanegem. Het clubicoon krijgt de vraag of al na 25 minuten ingegrepen zou hebben. " Ja, dat was wel nodig, als je het zag."

"Misschien had ik ze allebei wel gewisseld, al is dat misschien net iets te veel. Ze waren in zó'n slechte doen. Fysiek werden ze overal weggelopen, ze werden gewoon ondersteboven gelopen", aldus Van Hanegem. Hij was blij om te zien dat Kökçü gaandeweg de wedstrijd wel een hoog niveau haalve.

"Onze aanvoerder werd opeens de beste versie van zichzelf die ik tot nog toe heb gezien bij Feyenoord", aldus de Kromme. "Hij speelde nu echt mee. In het begin van de wedstrijd speelde hij spelers aan om de bal meteen weer terug te krijgen, maar op een gegeven moment had hij echt diepgang. Het centrale duo speelde ook erg goed."