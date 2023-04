Van Polen heeft geen spijt van zuip-uitspraken: 'Nee, hou op man!'

Bram van Polen heeft geen spijt van de uitspraken die hij deed in een interview met het Algemeen Dagblad. De flamboyante vleugelverdediger van PEC Zwolle zei namelijk dat hij bij een eventuele promotie zijn 'kop eraf' gaat zuipen. Door het verlies bij FC Eindhoven moet die activiteit nog even in de ijskast naast het koude bier, maar van uitstel komt geen afstel volgens Van Polen.

"Ik kan er wel omheen draaien, maar ik ga het wel doen als we promoveren. Dit is een van de moeilijkere uitwedstrijden, dat weet je van tevoren. Ik zeg dat soort dingen nou eenmaal. Ze vroegen wat ik zou doen als we promoveren, dan ga ik dat doen. Promoveren is voor mij het belangrijkste doel dit jaar, dat gaat ergens de komende weken echt nog wel gebeuren", vertelt de uitgesproken aanvoerder uit Zwolle aan ESPN.

Waar veel aanvoerders zich gaan verschuilen achter politiek correcte teksten, weten we allemaal dat Bram van Polen een uitzondering op die regel is. De rechtsback zegt waar hij voor staat en heeft altijd zijn praatje klaar. Of hij in paniek raakt na de nederlaag in Eindhoven? "Nee, hou op man. Natuurlijk niet!"

Bram van Polen heeft geen spijt van zijn 'kop eraf zuipen'-uitspraak 😅



"Dat ga ik wel doen als we promoveren" 🍺 pic.twitter.com/ZGRIVCrWmY — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2023

PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder kon wel lachen om de uitspraken van zijn aanvoerder. "Dat is Bram, hé. Dat kennen we allemaal, daarom wordt hij wel eens uitgenodigd bij jullie. Dat hoort bij hem en hij is zichzelf. Ik vind het prima. Als we vanavond promoveren dan moeten ze daar ook van genieten en als Bram zijn kop eraf wil zuipen moet hij dat doen. Dan breng ik hem wel naar huis", lacht de oefenmeester tegenover ESPN.

PEC staat nog steeds vijf punten voor op aartsrivaal Heracles Almelo (dat ook verloor), en dertien punten voor op nummer drie Almere City. Het kan zijn dat er een stukje opzet in het spel zit natuurlijk, aangezien PEC volgende week thuis speelt tegen Telstar. Misschien wilden Van Polen en zijn kompanen het feestje wel gewoon thuis in het MAC3Park Stadion spelen.