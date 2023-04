Vanenburg stopt na dit seizoen bij Ajax: 'De club is de verkeerde weg ingeslagen'

Na dit seizoen gaat techniektrainer Gerald Vanenburg Ajax verlaten. De oud-speler van de Amsterdammers vindt dat er ‘bijzonder veel’ is veranderd binnen de club en voelt zich niet meer goed binnen deze organisatie.

Vanenburg vindt het mooi geweest bij Ajax en stopt daarom ook na dit seizoen. “Er is in de voetballerij in het algemeen en bij Ajax in het bijzonder veel veranderd”, geeft de winnaar van het EK in 1988 aan bij De Telegraaf. “En naar mijn mening moet je je goed voelen bij hetgeen je doet. En ik voel me er niet meer prettig bij.”

De huidige techniektrainer wil Ajax niet natrappen, maar wil toch wel wat kwijt over de situatie. “Maar ik wil aangeven dat ik vind dat Ajax de verkeerde weg is ingeslagen. Het is op dit moment vooral data en kracht. En dat is niet hoe ik als individueel trainer wil werken. Ik ben als voetballer opgevoed en opgeleid op straat. Ik vind dat het voetbal altijd centraal moet staan, maar dat is helaas niet meer zo.”

Maandagavond maakte Winston Bogarde bij Rondo bekend dat het dna van Ajax steeds meer uit de club werd gehaald. “Ik ken het verhaal van Winston Bogarde en denk er hetzelfde over”, zegt Vanenburg. “Ik denk in elk geval dat Ajax altijd vanuit zijn eigen kracht moet opleiden en spelen. En tactiek is niet het belangrijkste. Voetbal is dat. Techniek in alles trainen. Daar zit al de basis in van tactiek en niet andersom. Volgens mij moet je vooral trainen en op het veld staan om beter te worden. Dat vind ik vooral belangrijk.”