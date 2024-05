Van Gelder onder de indruk van Oranje-international: ‘Zó veelzijdig, kan een belangrijke steunpilaar worden’

Jack van Gelder is onder de indruk van . De Oranje-international won woensdag met Atalanta de Europa League ten koste van Bayer Leverkusen, wat hem kan helpen mocht hij deze zomer een transfer gaan maken. De verslaggever durft overigens niet te zeggen of Koopmeiners in de basis moet staan bij het Nederlans elftal.

Van Gelder heeft de wedstrijd niet kunnen kijken, maar wel de kranten erover gelezen. “Ik heb met name gelezen hoe Koopmeiners zich manifesteert”, geeft hij aan in De Oranjezomer. “Je speelt op zes, op acht of op tien, in de as van het veld en dat beheerst hij allemaal. Dat kan een hele belangrijke steunpilaar worden voor het Nederlands elftal. Ik heb geen idee hoe Koeman daarin staat, maar het is natuurlijk een geweldig succes voor die jongen.”

Artikel gaat verder onder video

Koopmeiners wordt de afgelopen tijd aan een overstap naar verschillende clubs gelinkt. “Ze zeggen dat hij voor meer dan vijftig miljoen naar een nog grotere club dan Atalanta gaat”, vervolgt Van Gelder. “Ik denk dat deze jongen zó veelzijdig is dat hij eigenlijk in iedere competitie kan spelen. Een Italiaanse topclub, de Premier League of in Spanje. Als je een goede voetballer bent, kun je in die grote competities allemaal goed terecht. Maar je moet goed binnenkomen. En met deze cup, dit resultaat en wellicht ook een basisplaats of succes in het Nederlands elftal, dan heb je een aardig visitekaartje.”

Of de middenvelder ook bij de beste elf hoort voor Oranje, durft Van Gelder niet te zeggen. “Ik kan niet bepalen wat Koeman op het middenveld wil doen. Dat is de meest cruciale plek in je elftal. De balans op het middenveld bepaalt of je een goed elftal hebt. Dan kun je hele goede verdedigers en aanvallers hebben, maar daar ligt de crux. Ik heb geen idee welke keuzes die gaat maken. Maar hij is wel in vorm en komt goed binnen”, besluit hij.

Jack van Gelder: 'Hij kan een belangrijke steunpilaar worden voor het Nederlands Elftal'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.